Шалимов: ничья с «Уфой» — обидный итог. Отсутствие Смолова сказывается

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). Наставник посетовал на отсутствие в составе своей команды травмированного форварда Фёдора Смолова.
«Итог для нас обидный. «Краснодар» владел преимуществом и создал много голевых моментов. Практически ничего не пропустили с контратак соперника. Конечно, отсутствие Смолова сказывается. Он лучший бомбардир прошлого и нынешнего сезонов. Его отсутствие сказывается на действиях в атаке и на отсутствии забитых мячей в таких матчах, как сегодня, когда у нас много моментов. Обычно, когда моменты не реализуют, это считается нехваткой исполнительского мастерства, которое, считаю, у наших игроков высокое. Но сегодня получилось вот так. Это вообще риторический вопрос.
Перерыв в связи с матчами национальных сборных сыграет нам на руку. Можно будет отдохнуть от сложного графика», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».