Гончаренко: ЦСКА одержал заслуженную победу в матче с «Тереком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую победу над «Тереком» (1:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» — хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией. Чем удивил „Терек“? В современном футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее», — цитирует Гончаренко официальный сайт «армейцев».