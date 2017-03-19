Газинский: у «Краснодара» остался один турнир. Может, это пойдёт нам на пользу

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями от домашнего матча 20-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Нам не хватило гола. Очень обидно. Предыдущий матч мы проиграли, и нам нужно было сегодня брать очки у прямых конкурентов. К сожалению, не удалось. В принципе, моменты были, когда мы могли забивать. Должны были забивать! Где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то мастерства собственного не хватило. Отсюда и такой результат.
„Уфа“ хорошо оборонялась, не давала нам играть в ту игру, в которую мы можем. Наверное, поэтому и не было стопроцентных моментов, а были лишь подходы. У нас остался один турнир: мы играем только в чемпионате России. Игр сейчас будет меньше, восстанавливаться будем лучше. Может, это пойдёт нам на пользу», — цитирует Газинского Rusfootball.