Семак: по тому, как складывался матч, результатом «Уфа» удовлетворена

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от гостевого матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).
«Сложный был матч, другого и не ожидали. В первом тайме игра в исполнении нашей команды мне понравилась, за исключением двух моментов, где мы не разобрались в ситуации. В остальном старались играть агрессивно, встречать высоко. Первый тайм был положительный.
Во втором тайме „Краснодар“ завладел преимуществом, мы стали опускаться низко, допускали ошибки и позволили сопернику проводить опасные контратаки. Моменты забить у „Краснодара“ были. По тому, как складывался матч, результатом мы удовлетворены. Будем работать, мы только на пути становления.
Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, за движение, за борьбу. В целом прекрасный стадион, хорошая атмосфера. Думаю, матч смотрелся интересно», — отметил Семак.
Семака спросили, как игроки его команды воспринимают тот факт, что «Уфа» располагается на пятой строчке в таблице РФПЛ. «Я думаю, неправильной реакции у них нет. Конечно, это немного давит на ребят, но, я думаю, это нормальный процесс становления. Команда молодая, не так давно играет в Премьер-Лиге. Мы можем играть лучше и будем работать над этим», — приводит слова тренера Rusfootball.