Классон: «Краснодар» расстроен ничьей с «Уфой», но перерыв в РФПЛ нам поможет

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал домашнюю ничью с «Уфой» в матче 20-го тура РФПЛ.
«Я очень расстроен, как и все в команде. Мы создали достаточно большое количество опасных моментов в этой игре, но ни один не реализовали. Я расстроен. Не знаю, можно ли всё списать на неудачу. Невезение, нереализация моментов – это всё одно и то же, в принципе. Нам не хватило концентрации и уверенности, когда мы играли в штрафной соперника и на подступах к ней.
Что касается того, успели ли мы восстановиться после матча с «Сельтой» в середине недели, то могу говорить только за себя: чувствовал себя достаточно свежим. Не думаю, что в этом кроется причина. В футболе иногда выигрываешь, иногда – нет. На самом деле, все игроки привыкли к этому. В целом обстановка в команде сейчас нормальная, все с нетерпением ждут следующей игры с «Ростовом».
Перерыв в чемпионате может пойти команде на пользу. Думаю, что это реально может помочь команде. Уверен в этом, потому что у нас был достаточно напряжённый чемпионат, мы сыграли много матчей. Мы восстановим энергию плюс вернутся травмированные игроки. Это пойдёт нам на пользу», — цитирует Классона Rusfootball.