Гилерме вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной команды голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трёх последних матчах за свой клуб. Крицюк, так же как и нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, из списка не исключён и будет принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент.