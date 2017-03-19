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«Кубань» выиграла у «Мордовии», «Факел» был сильнее «Сибири»

19 марта 2017, воскресенье. 19:58. Футбол
В матче 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» в Краснодаре одержала победу со счётом 2:0 над саранской «Мордовией». На 15-й минуте Владимир Обухов счёт открыл, а через несколько минут окончательный результат установил Никита Маляров, реализовавший пенальти. В компенсированное ко второму тайму время у хозяев поля был удалён Денис Якуба, получивший вторую жёлтую карточку.

«Факел» в Воронеже со счётом 2:0 обыграл «Сибирь» из Новосибирска. На 22-й минуте Максим Осипенко счёт открыл, а в концовке отличился Никита Саталкин.
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
2 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 – Обухов – 15, 2:0 – Маляров – 18 (пен)
Удаления: Якуба, 90+2 – нет

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
19 марта 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
2 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 – Осипенко – 22, 2:0 – Саталкин – 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кубань ФК Мордовия ФК Сибирь ФК Факел
Новости. Футбол
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