«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и догнал по очкам ЦСКА в таблице РФПЛ

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Мигел Данни и Доменико Кришито, который реализовал 11-метровый удар.
«Зенит» расположился на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, сравнявшись по очкам с ЦСКА (по 39), который находится на втором месте. «Арсенал» (15) располагается на предпоследней, 15-й строчке.