«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

В матче 29-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Красные сумели выйти вперёд в начале второго тайма, когда Роберто Фирмино заработал пенальти и с 11-метровой отметки точно пробил Джеймс Милнер. Отыграться «горожане» сумели на 69-й минуте — Серхио Агуэро отправил мяч в сетку ворот Симона Миньоле. В концовке шансы вырвать победу имели обе команды, но счёт не изменился.
В таблице английского чемпионата «Манчестер Сити» (57 очков) занимает третье место, а «Ливерпуль» (56) — четвёртое. При этом «Сити» провёл на матч меньше.