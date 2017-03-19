Лория: думаю, что сегодня вместе со мной был покойный отец, он помог мне

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился впечатлениями от домашнего матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
«Если говорить о концовке поединка, то „Ростов“ мог выиграть. Где-то нам повезло. Слава богу, что не проиграли. Эпизод, когда Полоз оказался с мячом перед пустыми воротами? Там мяч подпрыгнул на кочке, и я не смог его принять. У Полоза случилось то же самое. Я думаю, что сегодня вместе со мной был мой покойный отец. И он помог мне.
Не стал бы себя выделять. Я вратарь, и моё дело, чтобы команда не пропускала. Главное, что сыграли первый матч дома. Спасибо болельщикам, что сегодня горячо поддержали нас. Лично я её очень чувствовал. Думаю, „Ростову“ сложно дались перелёты, и, может, они были немного уставшими. Плюс на „Олд Траффорде“ и „Металлурге“ разные поля, сложно переключаться между ними. Отталкиваться от ошибок соперника – это их игра. Мы сделали пару ошибок, но нам повезло. Я считаю, что „Ростов“ – это очень сильная команда», — цитирует Лорию сайт самарцев.