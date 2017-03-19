Милнер: «Ливерпулю» не стоит слишком уж печалиться из-за ничьей с «Ман Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1). Милнер открыл счёт.
«Обе команды играли на победу, и матч получился очень упорным. Уверен, что со стороны игра выглядела очень смотрибельно. Мы разочарованы, потому что хотели победить, но стоит признать, что ничья — справедливый результат.
«Ман Сити» — очень хорошая команда с классными игроками, так что нам не стоит слишком уж печалиться из-за потери очков", — сказал Милнер в эфире Sky Sports.