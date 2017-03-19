Иванович: «Зенит» должен сам выигрывать, а не ждать подарков от «Спартака»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).
«В первом тайме было несколько шансов — не забили. Зато во втором это удалось. Игра в стартовом составе? Не считаю, что это был перевод в запас. На всё нужно время, адаптация. Я надеюсь, что у команды всё получится в чемпионате. У нас есть свои принципы игры. Мы эту игру выиграли, будем смотреть дальше. После перерыва будет тяжёлая игра.
«Спартак»? Мы должны сами выигрывать, а не ждать подарков от соперников. Я думаю, что очень важно, что мы не пропустили сегодня, хотя у них было несколько моментов. После перерыва на игры сборной нас ждёт «Рубин» — будет тяжело. Думаю, это будет одна из самых тяжёлых игр в сезоне", — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.