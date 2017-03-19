Клопп: для любого клуба ничья на выезде с «Сити» — абсолютно нормальный исход

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1).
«Для любой команды мира ничья на выезде с „Ман Сити“ — абсолютно нормальный результат. По ходу матча порой возникали ситуации, когда мы не могли справиться с их мастерством. Мы могли и победить, потому что заставили вратаря „горожан“ сделать несколько выдающихся сейвов.
Примерно между 50-й и 70-й минутами мы могли убить интригу, но не сумели сделать это. Мы позволили „Сити“ вернуться в игру. Они заслужили гол, хотя мы могли забивать больше», — сказал Клопп в эфире Sky Sports.