Кирьяков: поднятая «Зенитом» истерика сыграла свою роль в матче с «Арсеналом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от выездного матча с «Зенитом» в 20-м туре РФПЛ (0:2). На игре работала бригада Алексея Еськова.
«Прежде всего хочу сказать, что поднятая «Зенитом» истерика сыграла свою роль. Если бы это был матч «Зенит» — «Спартак» или «Зенит» — ЦСКА, то судья вряд ли бы назначил такой пенальти. Я вам слово даю. А в моменте со вторым голом были две ошибки: и фол, и офсайд. Мы устали от судейских ошибок. Хочу обратиться к судьям. Вы или делайте свою работу профессионально, или даже не знаю… Мы не в той ситуации, чтобы соперничать с «Зенитом» на равных. А когда ещё такие моменты играют решающую роль… Мне это непонятно. Будем ли жаловаться? Сейчас соберёмся, решим. Наверняка будут определённые действия», — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».
В «Зените» остались недовольны судейством прошлого матча с «Амкаром» (0:1) в 19-м туре РФПЛ. Работа главного арбитра встречи Евгения Турбина вызвала критику со стороны питерского клуба из-за отменённого гола в ворота пермяков.