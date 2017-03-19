В. Габулов: «Зенит» — не тот клуб, которому нужно помогать в игре с аутсайдером

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (0:2) в матче 20-го тура РФПЛ, намекнув на недовольство судейством в этой встрече.
«Не хочется говорить о негативе, который, к сожалению, присутствует в нашем футболе, поэтому скажу только одно: «Зенит» — не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх с аутсайдерами. К сожалению, сегодня мы являемся таковыми. И если происходит такая помощь, то это очень печально.
За что получил жёлтую карточку после второго гола? По-моему, очевидно, что там был сначала фол, который, кстати, судья уже признал после игры, а потом офсайд у Данни», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Давит ли на судей критика со стороны Луческу? Нет, у нас судьи крепкие люди, на них ничего не давит», — сказал игрок, рассмеявшись.
«Что касается пенальти, то там была обоюдная борьба. Меня, вообще-то, больше расстроил второй гол. При счёте 1:0 мы всё-таки ещё были в игре и всё могло произойти. Второй гол снял все вопросы», — добавил Владимир.