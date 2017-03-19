Луческу: даже в таком составе «Зенит» сильнее всех команд РФПЛ

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0) выразил мнение, что питерцы являются самой сильной командой турнира.
«Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и „Спартака“, и ЦСКА, и „Ростова“, и „Краснодара“, и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше», — сказал Луческу.
«Зенит» (39 очков) делит с ЦСКА второе место и отстаёт от «Спартака» на 6 баллов.