Цаллагов: волей-неволей игроки «Зенита» следят, как выступает «Спартак»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу в матче 20-го тура РФПЛ над «Арсеналом» (2:0) и признал, что игроки питерцев следят за выступлением лидирующего в таблице «Спартака».
«Спасибо за поздравления с дебютом, всех болельщиков с победой. Наконец-то победили. Понимал, что это дебютный матч. После затяжной безвыиграшной серии важно было заработать три очка. Немного нервничал, думаю, по игре это было видно. Как и все, непосредственно перед матчем узнал, что выйду в стартовом составе.
В целом игра с «Арсеналом» мне понравилась, мы имели преимущество на протяжении всего матча. К сожалению, в первом тайме не забили, хотя имели стопроцентные моменты. Это давило немного, но хорошо, что после перерыва вырвались вперёд. Своей игрой вряд ли могу быть доволен, потому что в некоторых моментах совершал детские ошибки, мне есть над чем работать.
Какая атмосфера сейчас в «Зените»? Все не маленькие дети, всё понимают, так что стараемся общими усилиями изменить эту неприятную историю. Мы волей-неволей смотрим за нашими соперниками, и за «Спартаком» в том числе. Но в первую очередь «Зениту» нужно фокусироваться на своей игре. Матч со «Спартаком» будет за шесть очков, но для нас каждая встреча — ключевая. Оступаться нельзя», – передаёт слова Цаллагова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.