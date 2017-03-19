Гилерме: готовлюсь к знакомству и разговору с Черчесовым

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме отреагировал на вызов в сборную России для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
«В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра. Так что пораньше лягу спать. Собирался просто побыть дома с семьёй, но с радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.
С главным тренером сборной Станиславом Черчесовым я не знаком. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру в матчах с «Тереком» и «Динамо». Я знаю, что Черчесов — известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому», — цитирует Гилерме сайт «Локомотива».