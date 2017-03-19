Анчелотти: очень доволен игрой «Баварии» в матче с «Боруссией» М

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал гостевую победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 1:0.
«Бавария» очень здорово провела первую половину встречи. Жаль, что не смогли воплотить преимущество в гол, после чего нам пришлось вносить изменения в игру. Рад, что смогли добиться успеха в этой встрече. Очень доволен выступлением своей команды сегодня», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Баварии».