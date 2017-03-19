Будогосский: эпизод с пенальти в ворота «Арсенала» сомнений не вызывает

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал два спорных эпизода из матча 20-го тура РФПЛ «Зенит» – «Арсенал» (2:0).
«Моё мнение о назначенном в ворота «Арсенала» пенальти: эпизод не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению – это моё личное мнение.
Что касается того, было ли положение «вне игры», когда Данни забивал второй гол «Зенита», надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.
У меня нет чёткого ощущения того, что повтор второго эпизода во время телетрансляции, связанный с возможным офсайдом, даёт полное впечатление о моменте. Бывают моменты, когда можно сказать однозначно. Сейчас такого не могу утверждать. Есть при всём при этом важная составляющая – то, что говорят сегодня в УЕФА и ФИФА: футбол ориентирован на поддержку атаки. И, в конце концов, помощнику бывает очень сложно ухватить момент, когда незначительная часть тела игрока находится ближе к линии ворот, чем соперник. В этом случае есть рекомендации – поддержать атаку.
По одиннадцатиметровому вряд ли что-то будем обсуждать. Задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание ещё на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причём порой речь не идёт о том, с какой силой произведён захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть. Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это даёт основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Что касается второго эпизода, то можно вынести эпизод на рассмотрение. В комиссии собраны профессионалы, они вынесут свой вердикт», — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».