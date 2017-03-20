Данни: рад, что забил первый гол спустя 10 месяцев после травмы

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни, который забил гол в домашнем матче 20-го тура против тульского «Арсенала» (2:0), подвёл итоги встречи.
«Поздравляю всю команду, потому что для нас это была важная победа. У нас были сложности. Последние семь или восемь игр были трудными. Очень рад, что забил гол после 10 месяцев, в течение которых я не мог играть из-за травмы. Также рад и за то, что Кришито забил мяч. Доменико мне как брат. Из-за этого победа сегодня особенно вкусная.
Мы неплохо провели первый тайм. Лунёв хорошо защищал ворота. «Зенит» создавал моменты, поэтому в перерыве говорили о том, что нужно продолжать так играть. В конечном итоге это привело к положительному результату», — сказал Данни в интервью пресс-службе клуба.