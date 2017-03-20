Мюллер: «Бавария» знала о поражении «РБ Лейпциг» и хотела непременно победить

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от победы над «Боруссией» М в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«У нас хороший задел. Мы знали о сложившейся ситуации и поэтому хотели непременно победить. В первом тайме все видели, что мы выкладываемся по-полной. В футболе может случиться всякое. На прошлой неделе с „Айнтрахтом“ мы играли хуже, но к перерыву уже вели — 2:0. Сегодня же, несмотря на все усилия, нам не удалось забить в первом тайме. За это мы и любим футбол. Зоммер сегодня классно отстоял. Однако стоит отметить, что впереди мы несколько раз сыграли не лучшим образом», — цитирует Мюллера сайт «Баварии».
«Бавария» (62 очка) занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов.