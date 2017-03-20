Данни признал, что забил тульскому «Арсеналу» из офсайда

«Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок „Арсенала“ его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол, здесь всё случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.
Считаю, что и в первой половине играли неплохо. Здорово играл наш вратарь. Поэтому во время перерыва мы сказали, что надо продолжать играть так же. Что и привело нас в итоге к положительному результату», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».
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