Юрченко: «Анжи» живёт в Махачкале — спокойный город, кругом адекватные люди

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко подтвердил, что команда переехала в Махачкалу и теперь будет на постоянной основе базироваться в Дагестане. Ранее махачкалинцы базировались в Кратово или Новогорске.
«Мы сейчас так и живем. Все наши спортсмены профессионалы, и мы прекрасно понимаем, для чего это нужно, — чтобы команда была цельной в плане взаимопонимания, чтобы все были объединены командным духом.
Сейчас мы живем в Махачкале — это очень спокойный город, кругом адекватные люди, и мне очень приятно здесь находиться. Никто не против этого. В прошлом году было по-другому — мы временами жили в Раменском, временами в Махачкале. Но всё было пропорционально. Половину времени в Дагестане, половину — в Подмосковье. Сейчас постоянно живем в Махачкале, и всех это полностью удовлетворяет», — цитируют Юрченко «Известия».