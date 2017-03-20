Роббен демонстративно отказался пожать руку Анчелотти, уходя с поля после замены

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поведение полузащитника Арьена Роббена в гостевом матче 25-го тура с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0).
На 85-й минуте встречи при счёте 1:0 Анчелотти выпустил на поле Ренату Саншеша вместо Роббена. Голландский футболист демонстративно выразил недовольство решением наставника, не пожав ему руку по дороге на скамейку запасных.
«Совершенно очевидно, что он был вне себя. В бытность мою игроком я был таким же. Никогда не будешь доволен тем, что тренер убирает тебя с поля, даже несмотря на то что ты хорошо провёл матч», — цитирует Анчелотти Bild.
Посмотреть видео инцидента с участием Роббена и Анчелотти можно в «Твиттере».