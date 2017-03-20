Кокорин поблагодарил «Зенит» за подарок после победы над «Арсеналом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил благодарность команде за победу в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (2:0).
Встреча состоялась 19 марта – именно в этот день футболист отмечал свой 26-й день рождения. Кокорин появился на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменён на Александра Кержакова.
«Спасибо за подарок, Зенит», — написал Кокорин в своём «инстаграме».
С помощью «Инстаграма» поздравил Кокорина с днём рождения другой нападающий питерской команды Артём Дзюба.
«Всех с победой и, Саня Кокорин, с днём рождения!» — написал Дзюба.