Широков: кажется, кроме Данни у «Зенита», обострять игру больше некому

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Мигеле Данни, который в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0) забил первый гол после серьёзной травмы.
«Данни — ключевой игрок в «Зените». По тому, как они начали чемпионат после перерыва, кроме португальца, у питерцев, кажется, и обострять больше некому. Для «Зенита», да и для всего чемпионата очень хорошо, что Данни возвращается на прежний уровень. Человек очень сильно любит футбол, хочет показывать максимум и всё делает для этого. Восстановиться после третьего разрыва «крестов» Данни помог внутренний стержень – этот игрок никогда не сдаётся перед обстоятельствами, за что ему футбольный бог и воздаёт», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.