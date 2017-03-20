Широков положительно относится к финансовой стимуляции соперника конкурента

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о случаях, когда в футболе клубы финансово стимулируют соперника своего конкурента по турнирной таблице.
«Положительно отношусь к стимуляции. Речь ведь не о деньгах за поражение, так что почему бы и нет. «Локомотиву» в матче со «Спартаком» в любом случае надо было побеждать. Потому не думаю, что стимуляция, если она вообще была, — основной фактор, благодаря которому «Локомотив» отобрал очки у «Спартака».
В моей карьере был похожий случай. Когда-то давно другой клуб платил за то, чтобы отобрали очки у их конкурентов. Мы тогда, кажется, выиграли даже. Но где это было, точно сказать не могу, не помню», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.