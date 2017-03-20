Варга: несколько европейских клубов советовались со мной насчёт Слуцкого

Известный футбольный агент Шандор Варга сообщил, что сразу несколько клубов советовались с ним насчёт экс главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого. По словам Варги, уже летом специалист начнёт работу на новом месте.
«Экс-тренер ЦСКА и сборной России сейчас очень востребован на рынке. Несколько европейских клубов советовались со мной насчёт его персоны. Называть их не буду, но уверен, что летом у него будет новое место работы», — цитируют Варгу «Известия».
Слуцкий покинул ЦСКА в декабре и с тех пор находится без работы.