Орлов: «Спартаку» будет трудно. Всё только начинается!

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об отставании «Зенита» на шесть очков от лидирующего в РФПЛ «Спартака» и прокомментировал жалобы тульского «Арсенала» на судейство в гостевом матче с петербургской командой, завершившемся победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
«Пенальти на Дзюбе, на мой взгляд, был. А момент с голом Данни… Я так и не понял, почему возмущались игроки „Арсенала“. Шла длинная атака, футболист гостей упал – левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю…
Данни признал, что был микроскопический офсайд? Вы знаете, по телекартинке сложно его определить. Камера под углом. В кадр попадает лайнсмен. Он стоит и ждёт. Нам пока ещё не хватает точности показа. Нам нужно ещё ярче и яснее транслировать игры.
»Зенит" сегодня сильнее «Арсенала». Ну что тут поделать? Я слышал фразу Кирьякова. Он сказал: туляки ещё до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло – он сразу дал свисток и указал на точку.
Шесть очков от «Спартака»? Всё только начинается! Конечно, есть определённый задел, но «Спартаку» будет трудно. Я не могу сказать, что у красно-белых поставлена комбинационная игра", — сказал Орлов.