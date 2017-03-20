Daily Mail: Венгер намерен остаться в «Арсенале» и по окончании сезона-2016/17

Арсен Венгер намерен остаться на посту главного тренера лондонского «Арсенала» и на следующий сезон, утверждает британское издание Daily Mail. Французский специалист собирался покинуть «Арсенал», но передумал и хочет остаться наставником команды и по окончании сезона.
Отметим, что немецкое издание Bild ранее сообщило о возможном назначении на пост главного тренера «Арсенала» Томаса Тухеля — действующего наставника дортмундской «Боруссии». В Англии же утверждают, что Венгер уже оповестил ближайшее окружение о намерении остаться в «Арсенале». Отмечается, что непростое положение клуба только усилило желание французского специалиста остаться. В последних девяти матчах во всех турнирах «канониры» потерпели шесть поражений. В чемпионате Англии команда опустилась на шестое место.
Предполагается, что «Арсенал» и Венгер могут продлить контракт на один год. При этом руководство «Арсенала» может внести некоторые изменения в работу клуба, с тем чтобы «канониры» начали готовиться к будущему без Венгера.