8 голов в 8 матчах тура — один из худших показателей в истории РФПЛ

В восьми матчах 20-го тура РФПЛ-2016/17 было забито лишь восемь голов. Это один один из худших показателей в истории турнира.
Наименее результативным туром в истории РФПЛ является 25-й тур в 2005 году, когда в общей сложности было забито лишь шесть голов. Тогда «Торпедо» выиграло в гостях у «Шинника» со счётом 3:1, «Ростов» дома обыграл «Аланию» со счётом 1:0, с таким же счётом на своём поле «Спартак» обыграл «Крылья Советов». Матчи «Москва» — ЦСКА, «Динамо» — «Локомотив», «Амкар» — «Терек», «Сатурн» — «Зенит» и «Рубин» — «Томь» завершились со счётом 0:0.
Восемь голов в восьми матчах тура зафиксированы не впервые. Ранее такое случалось в 16-м туре сезона-2010 и 23-м туре сезона-2012/13.
В минувшем туре РФПЛ состоялись следующие матчи: «Анжи» — «Оренбург» — 1:0, «Томь» — «Амкар» — 1:0, «Урал» — «Рубин» — 1:0, «Локомотив» — «Спартак» — 1:1, «Крылья Советов» — «Ростов» — 0:0, «Краснодар» — «Уфа» — 0:0, «Терек» — ЦСКА — 0:1, «Зенит» — «Арсенал» — 2:0.