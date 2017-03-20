Агент: Верратти уважает условия контракта и останется в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не намерен в ближайшее время покидать клуб, сообщает агент футболиста Донато Ди Кампли.
«Верратти останется в „ПСЖ“. У него контракт до 2021 года, и сейчас нет никаких сомнений в том, что он останется во Франции. Марко – человек, который уважает условия контракта. Если нам скажут уходить, тогда мы уйдём.
Через несколько лет Верратти мог бы стать отличным президентом „Пескары“. Форма этого клуба – его вторая кожа. Он всегда спрашивает меня о результатах „Пескары“ и не упускает возможности посмотреть их матчи по телевизору», – приводит слова Ди Кампли Football Italia.
Верратти был воспитан в системе «Пескары» и выступал за основной состав команды с 2008 по 2012 год.