Луис Энрике рассмеялся, увидев на пресс-конференции спящего журналиста

Комичный инцидент произошёл на пресс-конференции после матча 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» (4:2). Наставник «Барселоны» Луис Энрике не смог сдержать смех, заметив спящего журналиста. Главный тренер сине-гранатовых отметил, что впервые столкнулся с подобным, и продолжил смеяться и подшучивать над репортёром. Прошло несколько минут, прежде чем Энрике продолжил делиться мнением о матче. Испанские СМИ сообщают, что уснувшим журналистом является английский репортёр, представляющий CBS News.