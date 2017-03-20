«Барселона» — «Валенсия» — 4:2. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия», состоявшегося на стадионе «Камп Ноу» и завершившегося победой каталонской команды со счётом 4:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Лионель Месси, ещё по голу забили Луис Суарес и Андре Гомеш. В составе «Валенсии» отличились Эльяким Мангала и Мунир Эль-Хаддади.
Видео всех голов матча «Барселона» — «Валенсия» можно посмотреть в официальном аккаунте Ла Лиги в YouTube.