Пике может пропустить свадьбу Месси из-за Шакиры

Защитник «Барселоны» Херард Пике может пропустить свадьбу партнёра по команде, нападающего Лионеля Месси, пишет El País. Испанское издание отмечает, что это связано с напряжёнными отношениями между Шакирой (возлюбленной Пике) и Антонеллой Рокуццо (будущей женой Месси). Шакира и Рокуццо не ладят друг с другом уже долгое время. Дело в том, что бывшей возлюбленной Пике была близкая подруга Рокуццо — Нурия Томас. При этом Пике и Шакира начали встречаться в то время, когда защитник «Барселоны» ещё был в отношениях c Нурией.
Свадьба Месси и Рокуццо запланирована на середину июня. El País утверждает, что Шакира отклонила приглашение на свадьбу. Как отмечает испанское издание, это может привести к тому, что свадьбу пропустит и Пике. При этом отмечается, что конфликт между Шакирой и Рокуццо не повлиял на хорошие отношения Месси и Пике.