Матчи 20-го тура РФПЛ посетили 99 411 зрителей

Матчи 20-го тура российской Премьер-Лиги в общей сложности посетили чуть менее 100 тыс. зрителей. Самый посещаемый матч тура — «Локомотив» — «Спартак». Меньше всего зрителей собралось на игре «Томь» — «Амкар».
«Локомотив» — «Спартак» — 1:1. 27 402 зрителя.
«Терек» — ЦСКА — 0:1. 18 656 зрителей.
«Зенит» — «Арсенал» — 2:0. 16 903 зрителя.
«Краснодар» — «Уфа» — 0:0. 15 365 зрителей.
«Анжи» — «Оренбург» — 1:0. 7 100 зрителей.
«Крылья Советов» — «Ростов» — 0:0. 6 572 зрителя.
«Урал» — «Рубин» — 1:0. 4 813 зрителей.
«Томь» — «Амкар» — 1:0. 2 600 зрителей.
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