Нападающий «Спартака-2» Давыдов извинился перед защитником «Динамо» Морозовым

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов рассказал о стычке с защитником «Динамо» Григорием Морозовым в матче 27-го тура ФНЛ. Встреча спартаковцев и динамовцев в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1.
«Что касается жёлтой карточки, то я бы хотел извиниться перед Морозовым за опасный подкат. Но в конце я всё-таки согнул ногу, чтобы не нанести ему травму. В итоге получил толчок, за это надо было удалять. Однако, повторюсь, я сам опасно шёл и хочу за это извиниться», — сказал Давыдов.
Репортаж с центрального матча ФНЛ «Спартак-2» — «Динамо», в котором Сапета вновь огорчил красно-белых, но обошёлся без шашлыков.