Луис Энрике: втройне рад за Андре Гомеша, oн будет важен для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не скрывал удовлетворения от игры и гола полузащитника Андре Гомеша в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:2). Португалец в последнее время неоднократно подвергался освистыванию со стороны болельщиков каталонского клуба.
«Я втройне рад за Андре Гомеша, который сумел забить. Это была радость вечера. Мне незачем говорить о возможностях этого игрока — он обладает отличными физическими кондициями и игровыми качествами. У Гомешa большой потенциал, и он будет важен для «Барселоны», — приводит слова Луиса Энрике Marca.