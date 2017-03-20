Канте: не чувствую себя лучшим игроком АПЛ

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте признался, что не чувствует себя лучшим игроком АПЛ в сезоне и предпочитает концентрироваться на командных титулах, а не на личных.
«Я нахожусь в хорошей форме, но не чувствую себя лучшим в Премьер-лиге. В чемпионате достаточно отличных игроков, многие из них выступают в „Челси“.
Нам нужно сосредоточиться на оставшихся матчах АПЛ. Об этом думает каждый в команде. „Челси“ находится в хорошем положении, но не должен расслабляться», — цитирует Канте Daily Mail со ссылкой на Telefoot.