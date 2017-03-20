«Барселона» повторила рекорд Примеры по удалениям соперников и пенальти

В домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» повторила рекорд Примеры сезона-1970/71, сообщает Marca.
В составе сине-гранатовых в 28 первых матчах национального первенства не удаляли футболиста и не назначали пенальти в их ворота. Такое удавалось каталонской команде и мадридскому «Реалу» в сезоне-1970/71. В нынешнем сезоне в пользу самой «Барселоны» назначали 5 пенальти. Кроме того, в этих 28 играх у соперников в матче с сине-гранатовыми были удалены 6 футболистов.
Команда Луиса Энрике сумела одержать победу над «Валенсией» со счётом 4:2.