Широков: «Зенит» заметно зависит от Данни, ЦСКА — более сбалансированная команда

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков сравнил игру этих клубов, которые после 20 туров РФПЛ отстают от лидирующего «Спартака» на 6 очков.
«Новая тактика ЦСКА, конечно, себя оправдывает – две победы, одна ничья, да ещё и с «Зенитом». «Спартаку», считаю, сейчас больше надо опасаться именно ЦСКА, а не «Зенита». Преследователи лидера сейчас на одной позиции, но по тому опыту, что имеют «армейцы», я их шансы всё-таки чуть выше оценю. У «Зенита» такого потенциала, который позволит прибавить на финише, я пока не вижу. Многое зависит от Данни – пойдёт у него игра, и «Зенит» будет достаточно неплох. Не пойдёт – пока не видно, кто может взять на себя роль лидера вместо Данни. ЦСКА — более сбалансированная команда: у команды надёжная оборона, плюс впереди всегда есть тот, кто может забить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.