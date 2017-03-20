Маротта: «Ювентус» хочет продолжать побеждать с Аллегри

Руководство туринского «Ювентуса» не намерено расставаться с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, о чём сообщил генеральный директор бьянконери Джузеппе Маротта. Он отметил, что руководство «старой синьоры» очень довольно работой этого специалиста.
«Мы хотим побеждать. И когда я говорю о единстве идей, то мои слова относятся и к тренерскому штабу. «Ювентус» хочет продолжать побеждать с Аллегри», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.
Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах Аллегри заинтересована «Барселона», ищущая замену наставнику команды Луису Энрике. Последний покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.
По итогам 29 туров чемпионата Италии «Ювентус» с 73 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Рому» на 8 очков.