Аллегри: моё будущее? У меня отличные взаимоотношения с руководством «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что у него полное взаимопонимание с руководством итальянского гранда. Аллегри подчеркнул это, отвечая на вопрос о своём будущем в «старой синьоре».
«Моё будущее? У меня отличные взаимоотношения с руководством «Ювентуса». Дела у нас идут хорошо, и в надлежащий момент клуб поставит меня в известность о дальнейших планах», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Ранее приводились слова генерального директора «Ювентуса» Джузеппе Маротты, что клуб не намерен расставаться с Аллегри. Действующее соглашение тренера с клубом в силе до лета 2018 года.