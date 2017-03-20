Мбаппе: спокойно реагирую на внимание к своей персоне

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе сказал, что не реагирует на повышенный интерес европейской прессы к своей персоне.
«Я бы не сказал, что делаю что-то экстраординарное. Я просто делаю то, что знаю лучше всего. Но в этом нет ничего необыкновенного.
Особенными являются игроки, которые забивают по 60 голов за сезон. Таких совсем немного. В противном случае люди злоупотребляют громкими словами. Я не делаю ничего удивительного, а просто нахожусь в хорошей форме.
Я стараюсь не читать того, что пишет обо мне пресса, и спокойно относиться к вниманию, которое ко мне проявляют. Встаю утром и иду на тренировку, как и все остальные. Стараюсь прибавлять изо дня в день, и пока это получается», — цитирует Мбаппе FourFourTwo.
В текущем сезоне Лиги 1 18-летний футболист забил 12 голов в 22 матчах Лиги 1.