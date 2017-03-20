Ари и Беленов претендуют на звание MVP 20-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 20-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Ари («Локомотив») и Александр Беленов («Уфа»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре»: http://mvp.championat.com/rfpl/#vote
Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/championat
На звание MVP 20-го тура РФПЛ претендуют также Алан Дзагоев, Алексей Ионов, Марио Фернандес (все — ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Алексей Солосин («Томь»), Доменико Кришито и Данни (оба — «Зенит»).