Палотта: хотелось бы, чтобы Спаллетти остался в «Роме»

В планы руководства «Ромы» расставание с главным тренером команды Лучано Спаллетти не входит. Об этом сообщил президент столичного клуба Джеймс Палотта.
«Спаллетти, несомненно, останется с нами до конца мая. А потом уже решение будет принимать он сам. Мне хотелось бы, чтобы Спаллетти остался в «Роме», поскольку мне нравится игра команды под руководством этого специалиста. Нравятся также его стратегия и тактика. Я имел возможность оценить всё это и на тренировках. Думаю, для нас было бы отлично, если бы он остался», — приводит слова Палотты Gazzetta dello Sport.
По итогам 29 туров чемпионата Италии «Рома» с 65 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.