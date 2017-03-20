Эмери: «ПСЖ» доказал, что поражение в Барселоне было случайностью

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Лионом» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.
«Каждый домашний матч является для нас особенным, и мы всегда хотим победить ради болельщиков. После тяжёлого начала встречи, когда „Лион“ мощно прессинговал и забил гол, мы сумели отыграться и добиться победы.
«Монако» уверенно идёт во главе турнирной таблицы, поэтому нам сегодня было очень важно выиграть. Мы всё ещё ведём борьбу за победу в Лиге 1, Кубке лиги и Кубке Франции. После зимнего перерыва мы провели 19 матчей, из которых выиграли 16, два завершили вничью и потерпели одно поражение — от «Барселоны». Но этот матч будут вспоминать нам весь сезон. Мы доказали, что тот разгром — это случайность и наша команда играет хорошо», — цитирует испанца официальный сайт клуба.