Хеккинг: если ты проиграл 0:1, то все усилия ничего не стоят

Главный тренер «Боруссии» М Дитер Хеккинг поделился впечатлениями от матча с «Баварией» в 25-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Хочу сделать своей команде большой комплимент. Мы великолепно поработали. Конечно, результат разочаровывает. Если ты проиграл 0:1, то все усилия ничего не стоят. Но команда сегодня показала характер и силу духа. Единственное, что нас огорчает, так это итоговый счёт», — цитирует Хеккинга официальный сайт «Баварии».