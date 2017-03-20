Сампаоли не согласен, что «Севилье» сложнее побеждать в гостевых матчах

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не согласен с тем мнением, что команде труднее побеждать в выездных матчах. Аргентинский специалист сказал об этом после гостевой игры 28-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Андалусская команда в этой встрече один раз поразила ворота соперника, однако сама пропустила три гола.
«Я не думаю, что «Севилье» сложнее побеждать в гостевых матчах. Поражение от «Атлетико» обусловлено не местом проведения игры, а просто данным моментом», — приводит слова Сампаоли Marca.
«Севилья» имеет в своём активе 57 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.